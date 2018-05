Vettel repite victoria en Baréin y Alonso acaba séptimo

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se llevó la victoria esta vez en Baréin en el segundo Gran Premio de la temporada y en su carrera número 200, volviendo a ganar la batalla al británico Lewis Hamilton (Mercedes), tercero, y con el finlandés Valtteri Bottas segundo, mientras que los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault) quedaron séptimo y undécimo.



El Ferrari, que empezó con sus dos coches en las primeras posiciones de la parrilla, volvió a reinar en el segundo circuito de la temporada, pero con la mala noticia del abandono del finlandés Kimi Raikkonen que sufrió un accidente en su parada en 'boxes' y después de atropellar a uno de los mecánicos. Vettel logró imponerse a los dos Mercedes en su victoria número 49 de sus 200 carreras disputadas, y en especial a Hamilton después de su 'pique' en el circuito de Albert Park en el estreno del Mundial en Australia, que también se saldó con la victoria del alemán.





Imágenes del atropello

Vettel, Hamilton y Bottas se la juegan a una parada

Clasificación del GP de Baréin de F1

Mientras,que le permitió colocarse séptimo en zona de puntos y comenzar una pelea con el alemán Nico Hülkenberg (Renault) que duró toda la carrera y en la que finalmente el asturiano no fue capaz de superar al piloto de Renault.Por su parte, Sainz no logró salir de la mejor forma posible y descendió hasta la décimo quinta posición., algo que le lastró durante el resto de la carrera y a pesar de superar al francés Grosjean (Haas) y colocarse décimo, otro francés Ocon (Force India) le adelantó en la última vuelta.La cita en Baréin comenzó con una salida cargada de incidentes que obligaron a abandonar a los dos Red Bull. El australiano Ricciardo sufrió un fallo eléctrico en su monoplaza que le impidió continuar, mientras que a su compañero el holandés Verstappen se rompió la rueda izquierda tras un toque con Hamilton en la primera curva.El resto de la carrera estuvo protagonizada por lacomo ya ocurriese en Albert Park. En la vuelta número 20 los tres ya habían realizado sus paradas en 'boxes' e iban con los neumáticos medios. El alemán se mantuvo en cabeza en la mayor parte del recorrido, mientras que Bottas trató de pasarle, pero sin suerte ante el aguante del piloto de Ferrari.Hamilton que salió noveno por una sanción en la Q3, ayudó a, a frenar a Vettel tras pasar por el 'pit lane'. Sin embargo, la degradación de los neumáticos afectó al piloto finlandés en la última vuelta en su último intento de adelantamiento y obtuvo la segunda plaza.Justo por detrás de ellos se encontraba Kimi Raikkonen que abandonó en su segunda parada por no ajustar bien una pieza, algo que ya le había sucedido en los libres del viernes. Los beneficiados de este incidente fueron el francés Gasly (Toro Rosso) que fue una de las sorpresas del día con un cuarto puesto, y al danés Magnussen (Haas) que terminó quinto.Después de una salida muy accidentada,, dos puestos que no cambiarían en toda la prueba. A pesar de rodar desde la trigésima vuelta con los compuestos superblandos, no fue capaz de acercarse al alemán. El asturiano volvió a rodar mucho más rápido en carrera que a una vuelta con su MCL33 y finalizó de nuevo en zona de puntos, ya es cuarto en la clasificación general.Mientras,y buscar la décima plaza, tras conseguirla en Australia, algo que no logró después de ser adelantado en la última vuelta por Ocon, que con los neumáticos superblandos rodó mucho más rápidos que el español que pasó a los medios en su segunda parada en 'boxes' y solo pudo alcanzar la undécima posición.De esta manera,; Hamilton segundo con 33 y Bottas tercero con 22. En cuanto a los españoles, Alonso es cuarto con 16 y Carlos Sainz con un solo punto se queda décimo tercero. Por su parte, Ferrari manda en la tabla de equipos con 65 puntos, mientras que los Williams son los únicos coches que aún no han puntuado..1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1h.32:01.940.2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 699.3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 6.512.4. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) a 1:02:243.5. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1.15.046.6. Nico Hülkenberg (GER/Renault) a 1:39.024.7. Fernando Alonso (ESP/McLaren) a 1 vuelta.8. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) a 1 vuelta.9. Marcus Ericsson (SWE/Sauber) a 1 vuelta10. Esteban Ocon (FRA/Force India) a 1 vuelta11. Carlos Sainz (ESP/Renault) a 1 vuelta12. Sergio Pérez (MEX/ Force India) a 1 vuelta13. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) a 1 vuelta14. Charles Leclerc (MON/Sauber) a 1 vuelta15. Romain Grosjean (FRA/Haas) a 1 vuelta16. Lance Stroll (CAN/Williams) a 1 vuelta17. Sergei Sirotkin (RUS/Williams) a 1 vuelta- Retirados: VueltaKimi Raikkönen (FIN/Ferrari) 36Max Verstappen (HOL/Red Bull) 4Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 2