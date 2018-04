Zasca de Vettel a Alonso por su adelantamiento en China

Sebastian Vettel se molestó con el adelantamiento que le hizo Fernando Alonso a falta de dos vueltas para el final del GP de China de Fórmula 1. El McLaren superó a un Ferrari, eso sí, dañado tras un toque previo con Max Verstappen (Red Bull).

A través de la radio interna y luego con los micrófonos y las cámaras delante, Vettel expresó su indignación y acusó a Alonso de echarle de la pista: «Fernando me sacó de la pista sin más. Fue intencionadamente. Tenía daños en el fondo plano del coche, el equilibrio desapareció. No era el mismo coche desde el toque con Max, tenía mucho subviraje. En ese momento era muy vulnerable, así que (Alonso) podría haberme pasado más adelante. Se metió en la curva con un 'ahora o nunca', y tuve que retroceder, o nos hubiéramos tocado. Yo ya estaba contento con terminar la carrera».



Papá Verstappen lo compara con la sanción a su hijo Max

El padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, echó más leña al fuego al comparar la maniobra de su hijo con Vettel, que le costó a Max 5 puntos en su licencia FIA y la sanción de diez segundos al final de carrera, con la que Alonso hizo con Vettel, y que no recibió castigo. «A Max le miran con lupa, también por su edad. En China, Alonso empujó a Vettel pero de eso no se habla. La prensa está haciendo una carnicería con Max y no creo que sea lo correcto», añadió a la televisión holandesa Ziggo.