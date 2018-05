Así fue la vuelta rápida de Alonso en su estreno con Toyota

El piloto español Fernando Alonso logró el mejor tiempo de los primeros entrenamientos libres de las '6 Horas de Spa' de este jueves. En su estreno en la primera cita del Mundial de Resistencia, el asturiano brilló con luz propia, y por la tarde logró el cuarto mejor tiempo, con el que ayudó a situar el coche número 8 del equipo Toyota Gazoo como el segundo más rápido, por detrás del otro coche de la escudería.



Este es el vídeo de la mejor vuelta de la mañana de Alonso, desde la cámara subjetiva, que el Mundial de Resistencia FIA WEC colgó en su perfil oficial de Twitter, con espectaculares doblajes a coches de otras categorías con los que el sábado a partir de las 13.30 horas compartirá pista en las '6 Horas de Spa'.





No. 8 @Toyota_Hybrid TS050 HYBRID driven by @alo_oficial set the fastest lap during Free Practice 1 in 1.58.392. Let's get onboard! ??#WEC pic.twitter.com/atFMaEHGSo