Primer podio de Roberto Merhi en la Fórmula 2

Roberto Merhi logró su primer podio en la Fórmula 2 en una pista tan emblemática como el trazado urbano del b de Fórmula 1.

El castellonense, que compite esta temporada con el equipo Prema, finalizó tercero una carrera marcada por los dos coches de seguridad, en la que venció el ruso Artem Markelov y en la que segundo fue Sean Gelael. La primera interrupción llegó tras un accidente en el que se vio implicado Luca Ghiotto, del Campos Racing. Merhi, que salía octavo en parrilla, acertó con la estrategia al entrar al garaje antes de que saliera de nuevo el coche de seguridad.

"Ha sido una carrera muy buena para nosotros", explicó Merhi. "Al principio he tenido una salida bastante mala, he dejado caer el embrague pero el coche no se ha movido. Perdí una posición con mi compañero de equipo, y luego en la primera curva tuve que frenar de verdad y alguien me adelantó allí".

"Creo que entonces hicimos la estrategia correcta, empezando por el supersoft, pensábamos que en Mónaco siempre hay muchas posibilidades de tener un coche de seguridad. De todas formas, hicimos una muy buena carrera y fuimos rápidos. Estoy muy contento por el equipo, han hecho un muy buen trabajo", añadió Merhi en la rueda de prensa oficial.

El valenciano no ve descabellado poder luchar por un nuevo podio en la carrera de este sábado, a las 17:20 horas (Movistar+ Fórmula 1): "Cuando estás en Mónaco, tu objetivo es estar siempre entre los cinco primeros, tal vez un podio es un poco optimista. Pero de nuevo, esta es la razón por la que empezamos con los supersofts, porque era nuestra única oportunidad de subir al podio con un coche de seguridad"", comentó.

"Este sábado empezaré sexto, y de nuevo nuestro objetivo será conseguir otro podio, que será un buen resultado. Pero sí, tenemos que intentar controlar el sobrecalentamiento de los neumáticos, así que trabajaremos para calmarlo y ser más competitivos al final de la carrera", concluyó el piloto castellonense.