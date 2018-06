Una modelo se lía con la bandera a cuadros

Un error de la modelo Winnie Harlow, que hizo ondear la bandera de cuadro antes de que acabara el Gran Premio de Canadá, hizo que los comisarios determinaran que la carrera acabó en la vuelta 68, dos antes de las 70 previstas.





Winnie Harlow fue la invitada por la organización para agitar la bandera a cuadros al final de la vuelta 70. Sin embargo lo hizo una antes.El ganador del Gran Premio, el alemán Sebastian Vettel, dijo quecuando vio por primera vez la bandera a cuadros antes del final de la carrera."Afortunadamente teníamos radio., y la pizarra de boxes era precisa", dijo Vettel en la rueda de prensa."Sólo estaba preocupado. Temí que saltara gente a la pista, ondeando banderas y celebrando, porque todavía íbamos a todo ritmo", explicó.y ellos dijeron,'no, no, no, no, sigue empujando'. Algunos de los comisarios ya estaban celebrando", explicó.El octavo clasificado, el español Carlos Sainz (Renault), dijo que. "Perdí cuatro o cinco segundos porque Kimi lo vio y estaba frenando delante de mí. Luego se dio cuenta y retomó el ritmo", dijo el madrileño.El resultado de la carrera declarado en la vuelta 68 significa que la vuelta rápida fue para Max Verstappen en lugar de para su compañero de equipo de Red Bull Daniel Ricciardo, que había sido el más rápido en la penúltima vuelta.