El zasca de Rosberg a Alonso

Nico Rosberg no deja títere con cabeza ahora que es comentarista en Sky de la Fórmula 1. El alemán, expiloto de Williams y Mercedes y que se retiró tras proclamarse campeón del mundo, responde también a sus seguidores por Twitter.

Y en una de estas preguntas, el blanco de sus críticas fue el piloto español Fernando Alonso, sobre el que le preguntaron sus opciones para tener un coche competitivo.

"Todos queremos eso. Pero ningún equipo le quiere debido a sus juegos políticos dentro del equipo", sentenció Rosberg, que explicó más en Sky: "No sé cómo aguanta, no sé cómo lo hace realmente, sabe que es uno de los mejores pero no puede clasificarse más allá del decimocuarto. Es increíble". El español tuvo que abandonar en el Gran Premio de Canadá.