Un remolí de color taronja arrasa a Godella

Partit desigual el que es va viure a Godella el passat dissabte entre els prebenjamins B locals i el prebenjamí C del At. Vallbonense. El triomf visitant va ser molt ample encara que els locals milloraren molt a la segona part de l´encontre entre dos equips diferents.

Hugo San Segundo i Adrián Liñana es van destapar com dues autèntiques metralladores amb quatre gols cadascun en el seu haver-hi, seguits molt prop per Vicent, que va anotar tres gols.





De cap

Ells van portar de cap a la defensa local des dels primers compassos del partit, encara que una jugada individual per banda esquerra culminada per Guillermo (fins a aquesta setmana màxim golejador de la categoria) amb tir creuat va suposar 1-3 i va fer pensar per moments que havia partit.

Va ser solament un miratge perquè Álvaro i Hugo Moreno, altres dos dels jugadors destacats en l´equip visitant, van deixar constància de la seua qualitat per a seguir ampliant avantatge en el marcador.

Ja en la recta final del xoc un centre des de banda dreta del local Álvaro Muñoz va impactar en la mà d'un defensor visitant, assenyalant el col·legiat un penal que Guillermo de nou es va encarregar de transformar amb mestratge.

Ignacio i José, amb menció

Ignacio, porter del Godella en la segona meitat, va evitar que la derrota fóra major amb fins a tres intervencions de mèrit. De fet, al descans es va arribar 1-13 en el marcador, amb el que el parcial de la segona meitat va ser d'1-3, la qual cosa parla sens dubte de la millora local en la represa.

José en defensa es va multiplicar per a evitar les arribades en onades del conjunt vallbonense i sens dubte mereix un esment especial malgrat la derrota del seu equip en un partit en el qual el At. Vallbonense va demostrar que aspira al màxim.

El resultat final de 2-16 pot fer pensar que no es així, però els jugadors del Godella tenen motius per a creure que tenen molt que gaudir aquesta temporada.