'Cap instal·lació sense assistència sanitària'

Fa alguns dies, Antonio Martínez Carril, un pare ´anònim´ de la província d´Alacant, llançava en ´Change.org´, un portal digital de recollida de signatures, la següent proposta: "Cap instal·lació esportiva sense assistència sanitària; crec que és necessari que en totes les instal·lacions esportives per les quals passen milers de xiquets i adults compten amb personal sanitari per a fer front als primers auxilis en casos molt greus, ja que això podria salvar vides i situacions límit. Últimament s'estan coneguent alguns casos, però hi ha molts altres no es coneixen. Per una major seguretat per a la pràctica de l´esport de base signa aquesta petició".

La iniciativa sens dubte és lloable i en tan sols uns dies penjada ha superat les 1.500 signatures d'adeptes que secunden la proposta, encara que malauradament el debat es centra en l'aspecte econòmic. Ningú discuteix que disposar de personal sanitari en totes les instal·lacions seriosa l'idoni, però realment estan capacitats els clubs modests per a suportar les despeses que implicaria tenir cobertura durant la cada vegada més àmplia franja horària en la qual es juguen partits?

'Change.org' actua com a blog i lloc d'acollia lliure i pública de peticions per internet de caràcter cívic, reformista, social i en general reivindicatiu del compliment dels drets humans, encara que en ell tenen cabuda tot tipus de peticions com és aquest cas. Les respostes a la proposta inicial mostren recents accidents que per sort s'han saldat sense conseqüències greus, si bé es fa referència en tots ells al que podia haver succeït.

Actualment, a la ciutat de València, els camps que formen part de la Fundació Esportiva Municipal estan equipats amb un DEA (desfibril·lador), però legalment no estan obligats a tenir cobertura mèdica a excepció de la formació bàsica dels tècnics titulats.