L'autèntic derbi es va jugar a Sant Marcel·lí

Partit trepidant entre els dos primers classificats de preferent cadet grup III, Salgui i Sant Marcel·lí, dos equips que a més comparteixen camp, pel que el duel era l'autèntic derbi de la jornada? i no com algun altre.

El Sant Marcel·lí, que exercia de visitant, va apostar per jugar directe i arriscar poc igual que el rival en els primers compassos del partit. Així van arribar els dos gols ´visitants´, el primer obra de Luis en una pilota a lèsquena de la defensa que l'atacant va aprofitar per a marcar amb una subtil vaselina i obrir el marcador.

No seria l'únic gol espectacular del matí perquè instants després Germán va protagonitzar un altre gol de museu amb una arrancada des de la línia divisòria i poc abans d'arribar a tres quarts de camp es va inventar un tret potent i alhora col·locat que va entrar com un tir ajustat a l'esquadra.

No obstant això, el Salgui no es va rendir i just abans d'arribar al descans va aprofitar un colp franc lateral per a fer l'1-2, una acció que a més va suposar una expulsió en el Sant Marcel·lí i que retornava tota l'emoció al partit. Adrián, amb la canya, va ser el més llest de la classe per a fer el gol.

En la segona meitat el Sant Marcel·lí, en inferioritat numèrica, es va tancar amb dues línies de quatre davant un Salgui que va apostar per tenir la pilota i fer-la circular d'un costat a un altre intentat cercar el buit en a defensa visitant, encara que sense massa encert. Van faltar claredat i profunditat, encara que al final a la desesperada amb Rubén de davanter centre al més pur estil Piqué, el Salgui va acariciar un empat que va tenir molt a prop.

Tot aixó, en un ambient futbolístic brutal amb xiquets i pares en les graderies del Camp Municipal de Sant Marcel·lí on, en aquesta ocasió, el Salgui jugava com a local... però tot quedava a casa. La bona relació entre entitats cal que done exemple per a derbis con aquest. Germanor.