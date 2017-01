La força els acompanya... i ho deixaren clar

Passat diumenge día 8 de gener es va jugar al Camp del Castell D´Almoines un torneig diferent. Es tracta de la Safor Nova Cup, definida como ´una festa del futbol´, la qual va comptar amb la presència d´alguns personatges del celuloide molt especials com són els personatges d´Star Wars.

Pintacares, jocs didàctics i més activitats lúdiques varen fer del matí una autèntica festa galàctica. A les 9:00 hores començaren els partits que estigueren jugant-se fins les 16:00 hores i que juntaren en les instal.lacions a vint equips de les categories querubí, prebenjamí i benjamí.

Les imatges dels més menuts amb els protagonistes de l´emblemàtica saga de pel.lícules no tingueren desperdici i, més enllà dels resultats esportius „ en querubins el campió va ser el Ciutat de Cullera seguit per Barrio Obrero, Rótova y UE Gandia; en prebenjamins el Ontinyent va ser qui es va fer en el trionf; i en benjamins, per últim, el Ciutat de Cullera, altra vegada, va guanyar„, el que es va viure va ser una jornada festiva com a colofó a les festes nadalenques.

Per tot arreu

Aquest torneig va ser l´acomiadament d´un cap de setmana i d´unes dates en les que ha tonat la competició, però en el qual també es jugaren molts campionats d´ambit festiu en les tres províncies de la Comunitat Valenciana com aquest i que deixen clar que el futbol base fa gaudir.