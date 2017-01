Futbolistes del poble i per al poble

A Tavernes de la Valldigna encara hi ha un reducte d´amants del futbol més pur, del futbol sense mentides, del futbol de veres... que és el futbol base. La UE Tavernes, el club local, té una filosofia de treball molt clara: formar els jugadors de l'escola que està integrada en la seua totalitat per jugadors locals, perquè l'endemà siguen els futurs integrants dels equips de futbol 11 i del primer equip de la localitat, que actualment juga en el Grup III de la Regional Preferent.

Tots els equips de F8 de l'escola, que actualment en son 11 (4 alevins, 4 benjamins i 3 prebenjamins) es formen baix eixe clar objectiu de formar els jugadors que en un futur passaran a formar part dels equips de F11 (1 amateur, 2 juvenils, 2 cadets i 3 infantils) sense tindre en compte sols els resultats, si no altres valors importants com la disciplina, el respecte i la convivència entre tots.

En aquest Club es fomenta l'esport i el treball, a més de la companyonia. Tant és així que en ell tenen cabuda tots els xiquets que en els seus primers anys volen practicar el futbol. Així, es veu que vora 350 xiquets formen part d'aquest Club i que els equips de F11 estiguen formats pràcticament en la seua totalitat per jugadors de la localitat, inclòs el primer equip que ha estat molt a prop de pujar a Tercera Divisió recentment.







Tot això es du a terme baix les directrius d'una directiva presidida per José Armengol i amb la coordinació esportiva en F11 de Salvador Gil i en F8 de Javier Tur, els quals són els encarregats de treballar i vetllar perquè els objectius es complisquen i que impere la bona harmonia entre tots.

Tornejos

El torneig cadet que es realitza en el mes de juny és el més significatiu dels tornejos que organitza el club. En ell participen equips en l'àmbit nacional, com ara el FC Barcelona, l'At. de Madrid, el València CF, etc. A la finalització de la temporada també es realitza un torneig de F8, on coexisteix un dia de futbol i diversió per als més menuts, el qual està tenint molt bona reputació a causa de la bona organització de l'esdeveniment i on participen altres clubs de la comunitat i de fra d'ella, en un àmbit lúdic i festiu, alhora que esportiu.