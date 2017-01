Formar sense oblidar competir

L'escola de futbol de Buñol ha començat aquesta temporada amb el seu esperit formatiu de sempre al qual ha afegit un punt més de competitivitat. El grup de treball que dirigeix Juanma Montero i que coordina Julián López compta enguany amb nou equips de futbol base, dels quals sis estan competint i altres tres són estrictament formatius.

Eixa és probablement la gran novetat de la temporada en una escola xicoteta, però que mai ha deixat d'oferir als xiquets del poble la possibilitat de jugar al futbol, encara que ha de lluitar amb el gegant veí, el Llevant UE, que també té les seues instal·lacions a la mateixa localitat. El Buñol ha apostat per fer una línia de jugadors que competeixen amb dos equips alevins, un benjamí i un prebenjamí de futbol 8, així com un juvenil, un cadet i un infantil de futbol 11.

La prioritat és que els xiquets s'ho passen d'allò més bé, però hi ha dues categories, cadet i juvenils, en les quals l'objectiu és pujar de categoria. Amb eixa meta han fet dos equips, un cadet per a pujar de Segona a Primera Regional i un juvenil que vol fer-ho de Primera Regional a Preferent. Els dos van ben situats en les seues lligues i mantenen les seues opcions intactes.

El fet que s'haja fet una línia de competició no vol dir que estiguen en ella els millors jugadors, vol dir que estan els que hui en dia millor competeixen, però el club manté un benjamí, un querubí i un equip femení de nova formació que s'entrenen dos dies a la setmana i que jugaran amistosos i tornejos de forma puntual, amb els que treballa tant o més com amb els que juguen en les seues lligues.

La gran majoria de jugadors de l'escola són del poble i inclús alguns apleguen d'altres localitats veïnes com Cortes de Pallàs, Yàtova o Turis, perquè el CD Buñol, encara i sent una escola modesta, continua estant una referència futbolística dins de la comarca i inclús en la Comunitat Valenciana amb un primer equip que enguany lluita per mantindre la categoria de Tercera Divisió nacional.

El futbol a Buñol demostra tots els anys que està arrelat i això vol dir també que el futur està assegurat al Beltrán Báguena.