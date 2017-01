Gols i accions de molta qualitat a Quart de Poblet

Bon matí de futbol a Quart de Poblet en el qual es va veure a dos bons equips enfrontant-se en un partit que va caure per als locals, però que deixà clar que tots dos conjunts tenen potencial encara i la diferència de gols.

El Juventud intentà en tot moment trenar l´eixida de baló, un aspecte que l´equip havia estat treballant els darrers dies, però la pressió del Quart va forçar algunes pèrdues que costaren els primers gols als visitants. Així, Carlos Griñó va obrir el tanteig i amb el primer gol i la pressió després de les pèrdues de baló, el Quart es va fer cada vegada més gran.





La voluntat i l´actitud de Lara en la pressió, la capacitat per a oferir-se i perfilar-se de, la contundència defensiva de, la tranquil·litat de Raúl i Iván amb la pilota als peus i d´Álvaro sota els pals, així com la pegada deen la definició, feren que ela poc a poc anara ampliant el seu avantatge

Encara i així, el Juventud també va tindre les seues opcions de gol en l´encontre com un xut de Duval des de la dreta ben aturat pel porter local encara que amb dificultats.

Dani, en un llançamet directe de falta, va fer un dels gols més bonics del matí aprofitant el seu excel·lent colpeig de baló i amb 5-0 l´esmentat Duval es va esmunyir també per banda dreta i aquesta vegada sí va poder batre al porter del Quart (5-1). Era un premi just i poc després, ja cap a la fi del partit un baló mort va ser aprofitat per Isaac per a fer el segon gol visitant (7-2).

Dani, després de rebre una assistència aquesta vegada de Griñó de Cullera, va fer el 8-2 amb una vaselina perfecta en una jugada de museu per a tancar un partit al qual el visitant José Jarque, encara i la superioritat local, es va fer gran davant de la dificultat i va tallar moltes jugades locals de perill sent un dels jugadors més destacats.

El Quart vol lluitar pel títol i va deixar clar que té capacitat per a fer gaudir a la seua parròquia.