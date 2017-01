Respectem a tots, però nosaltres no som coixos

Hi ha dues coses fonamentals per a la Selecció Valenciana sub-16 després de la primera fase. La primera d'elles és que ens queden dos finals. Una és davant Catalunya i una altra davant Múrcia. Cal guanyar les dues sí o sí per a posar-nos amb deu punts i optar de debò a estar en la fase final. No hi ha més. L'altra és que tant jugadors com a cos tècnic i tot l'entorn de la Selecció Valenciana anem amb la il·lusió de ser els pioners a guanyar per al nostre futbol el títol sub-16. Amb eixes ganes i eixa força suplirem qualsevol mancança que puguem tenir? i per a optar a això el primer pas és ficar-nos en la fase final. Podem.

Veig que a Catalunya se li té molt respecte, però nosaltres som València i no hem de tenir por a ningú. Açò no és gens de regularitat. És mantenir la concentració en 160 minuts, els 160 minuts dels dos partits que jugarem davant Múrcia i Catalunya. Respecte tenim, però tenim també armes i recursos per a ser millors que qualsevol. A Andalusia se li tenia el mateix respecte, però empatarem contra ells... i els vam poder guanyar per poc que haguérem aprofitat les nostres ocasions. El mínim detall en aquesta fase, que es juga els dies 24, 25 i 26 a Catalunya, pot decidir. En la primera fase errarem en la definició i en aixó hem de millorar... I al final del que t'adones en aquestes eliminatòries és que no tens marge d'error. Una relliscada, qualsevol errada ens pot passar factura.Hem de ser conscients d'això. Responsabilitzar-nos i al mateix temps no témer a res ni a ningú.

Amb deu punts no és segur, però si que hi ha una probabilitat molt elevada que estiguem entre els quatre primers d'Espanya i ens fiquem per tant en la fase final. Tindrem respecte a tots, però nosaltres no som coixos...