El Vila-real CF no és jugar a futbol a soles

El Vila-real CF, dins del projecte 'Endavant Igualtat' que posà en marxa la passada temporada 15/16, fa que tots els seus equips de futbol-11 de futbol base vagen apadrinant centres i projectes, majoritàriament en la província de Castelló, però també per fóra.

De fet, passat diumenge els jugadors de l'equip autonòmic infantil del Roda estigueren en les instal·lacions de Bioparc apadrinant en aquest cas un projecte solidari com va ser la desfilada de AUPA (que respon a les sigles 'Adopta un Perro Abandonado'), una entitat sense ànim lucratiu.

La iniciativa va sorgir del departament de psicologia i metodologia del club, el qual manté la teoria de què més enllà de jugar al futbol, els jóvens jugadors amb aquestes activitats abasten un desenvolupament personal amb un clar objectiu: ajudar als membres dels centres en el seu desenvolupament personal, amb una sensibilitat social concorde a les necessitats i dificultats dels altres, i compartir amb ells les seues experiències.

Animals i persones

Aquest intercanvi -en el cas de l'infantil del Roda amb animals, però en la resta de casos dels altres equips de l'entitat amb persones de col·lectius desfavorits com CEEM La Bartola, Aspropace, Fundació Síndrome de Down Castelló, Centre d'Autisme CAU o Centre Reeducatiu de Menors Pi Gros- de valors impulsa i afavoreix el creixement per una banda dels jugadors i per altra, de les respectives entitats que colaboren en el projecte.

Els jugadors es desplaçaren fins a valència ex profeso per a la desfilada després d´haver perdut el dissabte en el derbi davant el Villarreal també d´Autonòmica, el ´germà major´, per 0-6.