El cor de l'Albuixech batega fort

El CF Albuixech va presentar el passat mes de desembre la seua xicoteta però ben treballada escola, la qual enguany compta amb cinc equips als quals cal afegir l'amateur que juga en Regional Preferent.

Albuixech és un reducte de futbol de qualitat en la comarca de l'Horta Nord que en el seu ben cuidat camp de Sant Ramon intenta cuidar als xiquets que, fugint d'ofertes suculentes d'altres escoles, opten per jugar en el seu poble.

El president Juan Carlos Company treballa amb una nodrida junta directiva de la qual formen part Juan Sebino, Sebas, Javier, Enrique Requena, Paco Ruiz, Miguel Peña, Vicent Antequera, Esperanza,Tibi, Pablo Ferraor i Octavio. L'acte de presentació va ser el passat dia 8 de desembre en les instal·lacions del Camp Sant Ramon i va resultar tot un èxit corroborat per la gran quantitat d'assistents. De fet, vora 200 persones acudiren a veure als jóvens futbolistes i l'acte comptà amb la presència de l'alcalde del poble Vicent Andreu Castelló.

El club disposa actualment de sis equips en les categories prebenjamí (dirigit per Vicent Antequera), benjamí (dirigit per Miguel Ros), aleví (dirigit per Álex Ros), infantil (dirigit per Miguel Ros fill), juvenil (dirigit per Miguel Ros) i un amateur (dirigit per Dani Serra).



Tota una garantia

El Director Esportiu és tota una institució futbolística en el poble, un clàssic com ara és Enrique Requena, i el coordinador l'esmentat Miguel Ros. Tenen a càrrec seu al voltant de 90 futbolistes que varen ser presentats un per un, així com als tècnics i monitors, que formaren en el rectangle del camp de futbol davant de la graderia principal, que va estar abarrotada de públic.

És un ja tradicional esdeveniment amb el qual es dóna a conéixer cada any a l'afició les formacions que componen l'Escola d'un club que a poc a poc intenta avançar en les xarxes socials i en la seua nova plana web, les quals, amb la col·laboració de persones com els fotògrafs Luis Claramunt i Andrés Cano, les quals varen fer les fotografies de l'acte de forma altruista per a ajudar al club.

Són molts els equips que cada any se´n porten xiquets de l´escola de l´Albuixech. Això fa que siga complicat tindre equips en totes les categories (enguany hi ha dos en les quals no tenen), però encara i així el cor del club batega amb força.