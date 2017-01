Dues filosofies enfrontades al riu Túria

Partit espectacular el jugat dissabte al matí a l'antic llit del Riu Túria amb alternatives en el tanteig i triomf final del Don Bosco davant un Rumbo que també va fer mèrits, com a mínim, per a no perdre.

Tant és així que el conjunt local es va avançar als primers minuts en una acció en la qual Javi va culminar en el mà a mà una jugada col·lectiva en rebre una bona passada interior de Cabanes.

Encara i el primer gol encaixat, el Don Bosco no li va perdre la cara al partit i va ser en un rebuig a una treta de cantó des de l'esquerra quan Hugo, sempre amb la canya dins de l'àrea menuda, va fer una rematada davant la qual no pogué fer res el meta local.

El partit tornava al seu punt d'inici i altra vegada va ser el Rumbo qui es va posar per davant gràcies a un gol en el qual Cristian va rebre en banda esquerra i va traure un bon xut creuat ajustat al pal.

El segon gol encaixat tampoc li va fer massa mal a Don Bosco, que tornà a igualar el partit gràcies a l'oportunisme i l'olfacte golejador de Diego.

En la primera part el visitant Dani va llançar una falta que va estavellar directament al travesser deixant clar que té molta qualitat a baló aturat, una circumstància que es va repetir en els últims minuts amb altre lliure que es va estavellar també a la fusta.

El Rumbo, tenia més possessió i les ocasions. Javi envià un baló al travesser i Lafu va tindre fins a tres accions en les quals, després d'esmunyir-se, la mala sort va impedir el seu gol davant un Dos Bosco molt seriós i efectiu en el qual Jorge, el porter, també va ser molt important quan en l'àrea xicoteta va traure un remat local a boca de canó evitant un gol que haguera estat clau.

Quan faltaven deu minuts per a la fi de l'encontre, altra vegada Diego, després de rebre una passada de Dani, es va plantar davant del porter i no va perdonar fent el 2-3 que va ser definitiu en el partit i que li donà el triomf a un Don Bosco que, amb els tres punts, és ara vuité.