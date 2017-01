Les xiquetes de categoria benjamí fan la seua reivindicació a Moncada

Aquest cap de setmana es van enfrontar a la localitat de Moncada, en lliga, les xiquetes del Fénix Moncada i el Mislata CFF que tots dos equips tenen amb edat benjamí. Són els únics clubs que, dins de la categoria federativa sub-12, han optat enguany per fer equips íntegrament d'aquesta categoria -el València CF també té altre, però juga en lliga masculina- i això implica inferioritat de forces i durs resultats. L'entitat de Moncada enguany va remetre a FFCV un escrit demanant i alhora recomanant la creació d'una lliga exclusiva femenina d'aquesta categoria i la resposta de l'ens federatiu va ser que s'estudiaria. Aquest cap de setmana, quan la jornada de lliga va emparellar als dos conjunts, aprofitaren per a fer la seua reivindicació en xarxes socials. Estan segurs que si es fa la nova categoria, prou clubs farien equips benjamins exclusius per a jugar.