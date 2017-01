Salva, un lluitador que vol tornar al camp

Salva Delhom és un jove de 16 anys natural d'Albal i un jugador molt volgut en el Teresianas-Torrent. Des que va arribar l'any passat va encaixar molt bé en la plantilla on ha fet grans amics. Al club va jugar tota la temporada, igual que pensava fer aquest any. Però tot va canviar el passat mes d'agost quan li van detectar una leucèmia i va haver de deixar el que més li agrada: el futbol.

Ara es troba esperant una medul·la òssia compatible que li permeta tornar a la seua vida d'abans. De moment aquesta medul·la no ha arribat; però el seu club, el seu poble i tots els seus amics s'han implicat perquè arribe al més prompte possible. Han començat una campanya per Tuiter amb el hastag #HastalamedulaconSalva per portar la seua història a més gent i aconseguir aquest donant el més prompte possible. També han realitzat diversos esdeveniments per transmetre la seua força al jove futbolista. L'últim dissabte passat durant el partit que va enfrontar al Teresianas contra el Torrent, el club va fer samarretes en suport a Salva amb les quals els jugadors van saltar al camp, una iniciativa que volen dur a terme en la resta de partits fins que torne el seu amic. Una d'aquestes samarretes la van signar tots per a ferse-la arribar a l'hospital, tasca de la qual ja s'han encarregat junt al president del club.

Salva té un objectiu: tornar a vestir la samarreta del Teresianas i poder jugar de nou amb els seus companys que tant li estan recolçant en aquests moments. Amb la seua força i il·lusió segur que prompte ho aconsegueix, però no solament depèn d'ell, esperem que prompte arribe la medul·la que espera.