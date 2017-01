La terra de Vinalesa es va convertir en fang altra vegada... i ningú posa remei

«El nostre camp de futbol aquest matí. Començava a aclarir-se el cel i en la majoria dels camps de la comarca s'ha pogut jugar gràcies als camps de gespa artificial. En el nostre, a pesar que té bon drenatge, impossible jugar. Hem hagut d'ajornar els partits d'aquesta setmana. Per a quan una instal·lació com les que tenen els altres pobles i clubs?

Aquesta és la pregunta més escoltada aquest matí. Esperem que les institucions siguen sensibles i ens ajuden a aconseguir els mateixos drets que tenen altres». Aquest era el missatge que es podia llegir dissabte al matí a la plana web del Futbol base Vinalesa. Aquest conjunt, un reducte a una xicoteta pedania, fa anys que demana tindre un camp de futbol de gespa artificial com quasi la totalitat de pobles de la Comunitat Valenciana, però ningú els escolta.

Aquest passat cap de setmana quasi tots els equips de base jugaren -llevant dels de la província de Castelló en categories entre prebenjamí i cadet de primera, que no jugaren per seguretat-, però en Vinalesa es quedaren amb les ganes i han aprofitat per a recordar la seua reivindicació.