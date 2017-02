No hi ha res més dur que el CD Acero

És prou fer una ullada qualsevol vesprada als xiquets que s'entrenen al Fornàs per a adonar-se que el futbol base del CD Acero té bona salut. El club del Port de Sagunt, fa tres temporades, va prendre la decisió de reduir el nombre d'equips que composaven el seu futbol base per a donar un millor servei i també per a pujar qualitativament. Els dos objectius s'han abastat, però aquest reducte històric de bons futbolistes encara vol més.

Sota la presidència de José Manuel Gil, la direcció esportiva de Víctor Cervelló i la coordinació d'Aitor solis, un volum de més de 300 jóvens jugadors formen part del club actualment. Molts d'eixos xiquets formen part dels equips de futbol-8 de l'entitat que, després d'una passada temporada en la qual es varen guanyar sis títols, enguany intenten adaptar-se a categories més exigents després que eixos bons resultats donaren com a fruit l'ascens de l'escola al grup 1.

Els més menuts comencen a donar mostres ja del seu potencial, encara que enguany els que pareix que van a donar més alegries a l'entitat van a ser els integrants dels equips de futbol-11- El cadet A és el millor exemple perquè després d'abastar la passada temporada l'ascens de Segona Primera Regional, enguany és també líder del seu grup i l'objectiu que té és pujar a Preferent. És la continuació del treball ben fet, com també passa a l'infantil A del club que és segon del seu grup i també té el mateix objectiu que el cadet, i que no és altre que pujar.

Les dificultats enguany, en resultats, apleguen en el juvenil A de lliga nacional que lluita per fer-se fort en la categoria en una edat que és clau per a la filosofia d'aquest club que aquesta temporada, d'inici, va apostar fort per tindre fins a 12 jugadors del planter a la seua primera plantilla que milita en Regional Preferent i que aspira a recuperar la categoria que va perdre la darrera temporada. Actualment, després d'algunes cessions i alguna eixida, són huit els jugadors formats a la casa que continuen formant part del primer equip, que està en disposició de tornar a Tercera Divisió. Al Port de Sagunt un dels objectius és que els jóvens jugadors apleguen com a mínim a tindre el nivell de defendre els colors del primer equip de l'entitat, un club històric amb els peus a terra.

Malauradament la passada temporada va estar marcada pel descens del primer equip i també, per què no dir-ho, per tota la polèmica que va alçar la denúncia que el mateix club va fer per un presumpte delicte de compravenda de partits derivada de les travesses esportives. Tots els èxits que abastaren els més menuts quedaren en un segon plànol, encara que el treball està fet i continua fent-se. Eixa és una de les pedres angulars. Créixer.