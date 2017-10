El Atlético arranca con triunfo y remontada

El Atlético, dirigido por Ángel Villacampa, acude al torneo alcudiano con su plantilla titular que aspira a revalidar el título de la Liga Iberdrola, lo que se demostró desde los primeros compases con un conjunto compacto enormemente trabajado en el apartado técnico.

Pese al gol galo, las madrileñas se rehicieron y remontaron con goles de Otermin y Vaitiare. El conjunto francés no tuvo regularidad en el partido y pese a la siesta atlética en la segunda mitad, no pudieron penetrar en la meta rival. Sosa, de falta directa, pudo ampliar la ventaja en el marcador, pero su disparo no varió el 1-2 que le da el liderato al Atlético tras la primera jornada.