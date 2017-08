El Valencia rescata un empate sobre la bocina

El Valencia y Marruecos igualaron a dos goles en un encuentro de ida y vuelta que pudo haberse decantado por ambos lados. El combinado africano demostró ser un firme candidato al título en esta edición del COTIF y, además, volvió a contar con el apoyo de su incansable hinchada, que protagonizó un precioso duelo de cánticos con los seguidores rivales. Con el empate, ambas formaciones cuentan con opciones para clasificarse para las semifinales del torneo.

Empezó muy alegre la selección magrebí, aupada por su fiel y animosa afición. Marruecos llevaba la batuta ofensiva, mientras que el Valencia respondía con una gran defensa y rápidas salidas a la contra. Karim pudo adelantar a los suyos con un disparo cruzado desde el borde del área derecho que se perdió fuera por poco. Cuando mejor estaba la selección norteafricana, Pablo Jiménez recibió un buen balón dentro del área para cruzar certeramente la pelota dentro de la red de la meta de Mehdi. El propio Jiménez se fabricó una jugada individual minutos después, pero su lanzamiento desde la frontal se perdió desviado. Replicó Yassine, quien se incorporó dentro del área para enviar su disparo a la escuadra. El empate hacía justicia y, dos minutos después, los jugadores enfilaron el túnel de vestuarios.

En la segunda parte, por su parte, los marroquíes llegaban con bastante peligro. En una de las ocasiones, Yassine sorprendió a la zaga por banda derecha para batir al portero y anotar su segundo tanto en el partido. El Valencia no se amilanó y salió al ataque en busca del empate. Primero lo intentó Hugo Guillamón y, posteriormente, el recién ingresado Kangin Lee protagonizó una bonita jugada individual no vio puerta. La expulsión de Mouad por doble amarilla facilitó las cosas al Valencia. A dos minutos del final, no obstante, los valencianistas lograron el premio a su esfuerzo con un cabezazo de Julio a servicio de córner que entró limpio por la escuadra. Sin tiempo para más, el encuentro murió con las tablas en el electrónico que los iguala por la clasificación con el Santos de Brasil.