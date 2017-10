El resultat fou el menys rellevant a Sant Marcel·lí

La competició va començar de forma immillorable per als prebenjamins de San Marcelino i Buñol. Ambdós equips van disputar fins al final un partit on més enllà del resultat definitiu, van destacar conceptes futbolístics, competitivitat i respecte a l'adversari durant els noranta minuts de joc.

El conjunt grana es va veure condicionat en presentar-se amb un jugador menys per diversos motius, encara que el seu bon treball en l´àmbit defensiu no va permetre que els visitants tingueren facilitats de cara a porta. El seu tècnic Víctor Jareño els va explicar la dificultat de jugar amb un home menys, encara que van entendre a la perfecció el missatge i no va ser un impediment perquè barallaren cada pilota sense mirar el marcador.

Els visitants es van veure sorpresos per la serietat de la defensa del San Marcelino, encara que a poc a poc van millorar en aspectes defensius i veient porta fins a completar la golejada. Aleix, que va ser el màxim anotador amb quatre gols, es va apoderar del centre del camp i va ser un dels filons ofensius de l'equip blanc. Vicente Pallás, entrenador del Buñol, va provar amb Raúl al centre de la defensa. El futbolista, que sempre havia jugat d'atacant, va estar molt encertat i va evitar una acció de perill dels locals. El seu company Aitor, que també va fer un gol, va deixar alguns detalls de qualitat al centre del camp.

Els locals mai es van rendir i van aconseguir un merescut premi, per a retallar distàncies, amb un gol del davanter Ximo després d'una falta directa. Al final, el Municipal de Sant Marcel·lí va acollir un gran partit de futbol on els dos equips van tindre una merescuda recompensa. Els locals, que van acabar esgotats després de l´esforç extra que al que feren front, van reconéixer la vàlua de mantenir-se units a pesar de les dificultats i els visitants, a més de la victòria, van entendre gràcies al seu rival que el marcador és el menys rellevant i no ha d'influir a l'hora de jugar un partit de futbol.