La superioritat física i tècnica premia al Ciutat (12-0)

Més enllà de la voluminosa golejada del conjunt local, dues escoles emblemàtiques de la ciutat de València es van enfrontar en el camp municipal de L'Exposició en una trobada on l'actitud competitiva i el fair-play van ressaltar per damunt d´altres aspectes.

Els benjamins de Ciutat de València —una escola que ja té anys de treball—, que ja havien guanyat en la primera jornada, van tornar a fer-ho en un joc que van dominar d'inici a fi gràcies a la seua millor condició física i nivell tècnic, tenint en compte que els visitants són encara un equip en construcció on els seus jugadors porten junts poc de temps. El Històrics, que va començar molt bé al partit, no va poder contenir un rival superior en totes les facetes i va acabar golejat.

La primera part va ser la més igualada. Encara que els locals es van avançar prompte al marcador, el partit no es va trencar mentre el nivell físic de l'Històrics va aguantar. Abans del descans, el Ciutat de València protagonitzà la jugada del partit. El centrecampista Carlos Rodríguez, que va destacar amb quatre gols, va assistir al seu company Ricardo que va definir amb una gran xilena.

En la segona meitat, i amb un 4-0 en el marcador, Manuel Valentín va canviar el sistema amb l'objectiu d'anar a la cerca del gol. La variació no va asseure bé al seu equip, que va deixar més espais arrere i va acabar encaixant fins als 12 gols, i van poder ser més si el porter Josué no haguera estat tan encertat. Amb un marcador tan favorable, el conjunt d'Andrés López va deixar de pressionar dalt per deixar al rival eixir amb la pilota i va passar a posar en pràctica un joc més elaborat.

El partit va destacar per la camaraderia dels protagonistes i per l'entrega dels jugadors visitants, que no van abaixar els braços en cap moment i van continuar jugant. Tots van ser ovacionats per l'afició, que es va comportar perfectament, i van anar a casa aprenent una gran lliçó. Cal saber guanyar, però també perdre de forma esportiva.