Un valencià forma als futurs faraons egipcis

Rafa Vendrell Richarte és un talentós tècnic nascut a València fa 26 anys que actualment està formant a jóvens futbolistes i tècnics a El Caire (Egipte).

Abans d'iniciar aquesta aventura va dirigir equips de base en clubs locals com són Malilla, Massanassa, Levante UD, Catarroja o Benetússer i quan aquest estiu ho tenia ja tot preparat per a anar a treballar a Xangai amb un equip de les categories inferiors del SIPG, es va posar en contacte amb ell la fundació Atlético de Madrid Egypt, gràcies a una bona recomanació d'un amic. Se n'anava com a responsable de la direcció esportiva i com a responsable en la formació base d'entrenadors i jugadors.

Rafa admet que compta «amb grans instal·lacions, imatge i equips tècnics qualificats. Vaig tenir la sort de venir a comprovar-ho per a conéixer en primera persona i veure com treballaven. Ara mateix tenim 11 seus repartides per la Ciutat de El Cairo i una d'elles a Alexandria on abastem uns 2.000 jugadors».

Rafa, en tres mesos, s'ha adonat que porten treballant molt de temps d'una forma determinada: «Amb la meua arribada el que esperen és que els puga ajudar a evolucionar el mètode de treball, voltejar la formació i plantejar objectius nous que puguem aconseguir a llarg termini. Des del primer dia en què vaig arribar, vaig tractar d'observar el més ràpid possible necessitats de jugadors i entrenadors en les quals podia aportar ja alguna cosa nova i evolucionar».

El seu dia a dia és a peu de camp treballant en formació d'entrenadors i ajudant durant les sessions als xics a entendre les noves idees. «Tots els que estem dins d'aquest projecte volem aconseguir que Egipte siga un país el qual cresca molt futbolísticament, ja que compta amb bons recursos». Els futurs faraons aprenen d'un valencià...