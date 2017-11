El Salgui torna a guanyar a Sant Marcel·lí (3-1)

El Salgui va tornar a guanyar al Municipal de Sant Marcel·lí enfront d'un Barrio la Luz que va fer un bon partit i que va patir les conseqüències d'uns errors puntuals a nivell defensiu que van costar els gols i la posterior derrota. El joc va estar caracteritzat per la intensitat que els dos equips van ficar al terreny de joc i que va ser clau perquè el partit estigué equilibrat fins al final.

A la primera part, els xics de Luis Martínez estigueren bé, encara que el seu adversari va incomodar amb una bona pressió en la zona ofensiva la qual no va ser cap impediment perquè prompte s'avançaren al marcador, mitjançant un gol d'Alejandro. Els visitants no tardaren a reaccionar i sols deu minuts més tard igualaren el partit culminant Juanito, un dels seus pilars d´atac, una bona jugada d'equip.

L'empat no va durar massa en finalitzar el descans i prompte Alejandro faria el segon al seu compte particular per tornar a avançar als locals els quals eixiren molt millor a la segona part i disposats a fer un esforç major per sumar altra victòria. Cristina Galdón, tècnica del Barrio de la Luz va apostar per un canvi tàctic ubicant a Germán com a central per frenar el perill ofensiu local: era la primera volta que jugava com a defensa i va respondre a la perfecció al seu repte.

El mateix va ocórrer amb el local Daniel Rondo, que havia sigut porter sempre i jugà al lateral complint amb les expectatives. El Barrio de la Luz va intentar tornar a igualar el partit sense deixar de banda la seua idea d'eixir amb la pilota jugada —un dels aspectes treballats a les entrenaments setmanals—, mentre que una gran pressió de Robert Nicolau i uns destacats Hugo i Pablo, que varen deixar bons detalls tècnics, varen sostenir un triomf que es completaria amb el tercer gol, obra del mateix Hugo.

El marcador no es va moure més. La defensa local, comandada per Carlos Lacruz, estigué molt atenta per desembarassar les ocasions finals. Ara mateixa, els dos equips queden empatats a punts en la classificació amb sis punts, dues victòries i dues derrotes.