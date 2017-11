Tensió i molt respecte a 'Las Encrucijadas' (3-3)

Estar encara en la jornada 5 no va ser cap impediment perquè els jugadors de l'Aldaia i del Catarroja es buidessin a Las Encrucijadas perquè sabien de la importància del partit. Amb els nervis a flor de pell, el segon i el primer classificat respectivament —empatats a punts en la classificació— van completar un partit seriós, caracteritzat per la intesitat física i per l'encert a pilota parada dels dos equips.

Els locals van sortir millor i aviat es van avançar amb un gran gol d'Álvaro Rivera, qui va completar una paret amb Josep i va definir davant el porter Jaime. Precisament les parets, al costat dels centres laterals, havien estat les lliçons tàctiques més treballades aquesta setmana pel seu tècnic Jorge García.

Malgrat encaixar molt ràpid, el Catarroja mai va baixar els braços i sols quinze minuts més tard ja li havia donat la volta al marcador aconseguint el que cap altre equip havia fet abans: marcar-li gol a l'Aldaia. El davanter Marcos Martínez va fer un gran treball de mobilitat, però els gols van arribar gràcies al migcampista Jaume, un dels pilars fonamentals dels visitants, qui va anotar un doblet aprofitant la seua altura i poder físic després d'un córner i una falta directa.

Gairebé sense temps per assimilar que anaven per davant en el marcador, l'Aldaia va igualar de nou el partit amb un bon tret llunyà de Marcos. L'empat va neutralitzar a tots dos equips, que van passar a centrar-se més a nivell defensiu. A la segona part va haver-hi molt respecte i molt poques errades per part dels dos equips. La defensa local va estar molt encertada encapçalada pel central David, contundent amb totes les forces i pel lateral Edu, que no va jugar en la seva posició natural i va canviar la banda esquerra per la oposada.

El Catarroja tornaria a posar-se per davant gràcies al seu capità Mario Beltrán, però faltant tres minuts per al final, Álvaro Talón va tornar a empatar de falta directa per aconseguir un empat just i treballat que fa baixar una posició en la taula a cada equip siguent el nou lider el Picassent, que sí va guanyar.