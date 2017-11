L'estrany cas de Freiken

Freiken és un xiquet sahrauí de 16 anys al qual no li permeten jugar en competicions federatives amb el seu equip, el Ciutat d'Alzira.

Durant cinc anys, Freiken estigué venint a Espanya a passar l'estiu amb una família que l'acollia a Alzira fins que l'any 2015 va prendre la decisió de quedar-se a viure amb la intenció de tindre accés a una millor educació i, de pas, poder formar part d'un equip de futbol oficial, la seua passió.

La sorpresa aplegà quan la Federació no li va permetre tindre fitxa per no tindre la documentació necessària. Així, tres anys. Aquesta és la tercera temporada que Freiken està en la disciplina de l'entitat d'Alzira... entrenant-se cada dia i sense jugar cap partit oficial.



Mecanisme de protecció?

Freiken encara no és major d'edat i la normativa FIFA en eixe àmbit és molt estricta, curiosament amb la intenció de protegir als menors i evitar que es comercialitze amb ells. De fet, únicament permet algunes excepcions perquè un menor jugue fora del seu país, però Freiken no compleix cap: no té als seus pares a Espanya per motius de treball; la frontera del seu país no està a menys de 50 quilòmetres de distància de la seua zona de residència actual; i no pertany a un país de la Unió Europea. A més a més, tampoc porta encara cinc anys ininterromputs a Espanya.

Federació Valenciana ha estat treballant de forma conjunta amb el seu club per a intentar tramitar una llicència que tècnicament qualifiquen de «impossible» perquè una possibilitat residual seria que Freiken estiguera «tutelat per la Generalitat i en situació de desempar», però tampoc és el cas d'aquest xiquet en concret.



Injustícia social?

Raúl Navarro i Raquel Nueda són les persones que l'acolliren ´de facto´ i ni ells ni el mateix Freiken entenen la injustícia social —legalment no té la documentació necessària— que es comet amb un xiquet que té el permís de residència, que té un NIE, que està escolaritzat... però al qual les normes futbolístiques no permeten jugar.

Raúl Navarro afirma que està dispost a signar «un paper com a què el xiquet estarà en l'escola del poble on està residint fins als 18 anys» per a garantir que la voluntat és únicament que el xiquet jugue al futbol, però no hi ha manera. No té viabilitat. Ara al club se li ha demanat que l'inscriga en el sistema Fénix, però no tenen complicat.