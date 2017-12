El Ribarroja CF celebra el 75 aniversario

La presentación del suplemento especial de SUPER editado con motivo del 75 aniversario del Ribarroja CF reunió a una amplia representación de la política, la cultura, la economía y el deporte de este municipio del Camp de Túria.

El acto estuvo presidido por el alcalde, Robert Raga y el presidente del Ribarroja CF, Gustavo Navarro al que acudieron ex directivos y ex jugadores del club como Rogelio Pérez, (presidente del primer ascenso a Tercera División), José Serrano, Salvador Martí, José Ballester y José Albiach Luján entre otros. No se perdió la cita el ex jugador y ex entrenador del Valencia CF, Roberto Gil que da nombre al estadio de fútbol del municipio.



El presidente del Ribarroja CF, Gustavo Navarro agradeció al periódico su compromiso con el fútbol y en particular por el trabajo realizado con motivo del 75 aniversario y destacó que cumplir tres cuartos de siglo no hubiera sido posible sin el esfuerzo y colaboración de varias generaciones de directivos que se encontraban presentes en el acto.

El alcalde Robert Raga cerró el acto reiterando el compromiso del ayuntamiento con el deporte y con todos los clubes y entidades y destacó el "importantísimo papel que desarrolla la escuela de fútbol".