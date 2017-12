Dos adultos se enzarzan en un partido de niños de 4 y 5 años

El pasado fin de semana tuvo lugar un tenso episodio en el campo del Barrio la Luz en un partido de niños de 4 años y 5 años, en categoría querubín no federativa de la liga oficiosa organizada por Juventud Manisense? y obviamente los responsables fueron los adultos, no los niños.

Todo sucedió tras la prematura finalización del encuentro entre el conjunto local y el Marítimo Cabañal cuando, después de que ya durante el tiempo de juego se hubiese escuchado alguna crítica hacia el ´árbitro´ e incluso hacia a alguno de los pequeños jugadores en referencia a sus edades, adultos de ambos conjuntos se encararon y tuvieron que ser retenidos y separados por otros espectadores, e incluso entrenadores, en un conato de reyerta que por suerte no pasó a mayores como se puede apreciar en el vídeo grabado por un testigo presencial.

Según ha podido saber SUPER, el incidente se saldó sin denuncias según fuentes de ambos clubes, que definen los sucedido como un hecho aíslado. No en vano se trata de dos entidades que, incidente al margen, tienen conductas ejemplares y colaboran con campañas sociales en contra del cáncer de mamá en el caso del Barrio la Luz y a favor de la integración social junto a la Fundación VCF y FDM en el caso del Marítimo Cabañal.