El Torre no pot amb l´efectivitat del València

Dos dels equips amb millors dinàmiques de la lliga es van enfrontar en un partit molt intens en el qual els punts van volar del Municipal d´Orriols. El Torre Levante, que arribava tercer i que és una de les escoles més prolífiques de la nostra província va rebre a l'invicte i líder València, i poc va poder fer per frenar al conjunt de Vicent Moscardó.

En aquestes edats es busquen les bones vibracions a l´hora d´anar a casa, i malgrat que el global va ser una golejada 0-10, els dos equips es van marxar diumenge amb sensacions d'haver guanyat alguna lliçó en la seua formació futbolística.

El conjunt local es va buidar sobre el verd i va acusar l'efectivitat valencianista, sobretot si tenim en compte la gran primera part que van fer els de Jony López. Al descans, Gerard Escrivá, Marc i Roberto havien posat el 0-3, si bé els locals van poder retallar el resultat amb uns primers 25 minuts de nivell. El migcampista Elías va estavellar la pilota contra el pal en una de les seues mostres d'habilitat i l'atacant Bruno no va deixar d'intentar-ho. Tampoc ho va fer el seu company Xavi, màxim anotador de l'equip amb 14 dianes, el qual va treballar de forma efectiva la pressió sense portar-se el premi del gol.

Després del descans, el Torre Levante va estirar les seues línies i llavors el València va sentenciar. El centre del camp, comandant per Marc i Andreu, va facilitar l'ofensiva visitant. El joc en equip va ser prioritari, a més d'efectiu, en un València que no es va deixar portar per l'individualisme.

Mario i Gerard Escrivá van completar un doblet, i els gols van anar caient fins a fer 10. La defensa del Torre Levante va fer un bon treball i mai va perdre la concentració malgrat el resultat. A més, van estar encertats tallant passades i centres laterals perillosos.

La grada del Municipal d´ Orriols va gaudir amb els prebenjamins fins al final en un partit net que deixa al València més capdavanter i al Torre Levante quart. La pròxima jornada el València rebrà a l´Alfara del Patriarca a Paterna, mentre que el Torre Levante jugarà al camp de Los Imposibles.

Torre Levante B: Nicolas, Balta, Calomarde, Xavi, Pau, Elías, Bruno i Joan. També jugaren Javier, Nacho, Pablo, Jorge i Hugo.

València CF B: Jesús, Jaime, Gerard Escrivá, Álvaro, Izan, Marc, Alberto i Mario. També jugaren Rafa, Andreu, Roberto, Gerard Cámara i Adrián.

0-1 Gerard Escrivá; 0-2 Marc; 0-3 Roberto; 0-4 Mario; 0-5 Alberto; 0-6 Mario; 0-7 Rafa; 0-8 Gerard Escrivá; 0-9 Gerard Cámara; 0-10 Adrián.