Un àrbitre valencià li salva la vida a un cadet del Sedaví CF

Es va fer «etern»

Aquest dissabte, en les instal·lacions del, va tindre lloc un fet amb final feliç però que podia haver acabat en tragèdia., jugador del conjunt local del Sedaví CF, va patir un colp i unaen el temps afegit del partit de categoria Preferent cadeti començà a convulsionar. Pablo, segon entrenador del seu equip, el directiu local Salva i el director esportiu Toni Calderón botaren al camp automàticament però en eixe moment havia estat ja, qui s'havia llançat al costat del xicamb l'objectiu que la llengua no li obstruïra la via respiratòria Amb la tensió del moment inicialment se li va aplegar a introduirperquè la mossegara i així alliberar els dits de l'àrbitre que ja estaven sagnant, encara que Jorge aguantava com podia. Toni Calderón, testimoni directe, ho conta a SUPER: "El primer que férem va ser demanar que avisaren al 112 mentre corríem cap on ell estava i quan aplegarem, l'àrbitre ja tenia els dits dins de la seua boca. Després li posarem la cartera perquè traguera els dits fins que dugueren la cànula de Guedel. Pablo, el segon, és infermer i va ser qui li va introduir la cànula".Es va aconseguir obrir la via respiratòria —segons alguns testimonis Iván aplegà un moment en el qual començà a mostrar una coloració cianòtica pròpia de l'absència d'oxigen— i estabilitzar al xic fins que va aplegar una unitat del SAMUR, encara que després, al veure que no patia res greu, Iván va ser traslladat a un centre hospitalari pròxim amb un collarí en una ambulància no medicalitzada on va ser sotmés a proves mèdiques, les quals descartaren lesions greus, encara que l'esglai dels familiars —presents en el camp— i de tots els espectadors i jugadors va ser monumental.De fet,que encara estaven al camp quan el xic, després de passar per les dutxes, se n'anava ja cap a casa. Tots els presents eren conscients de qui havia estat l'heroi del partit i aquesta vegada va ser l'àrbitre, Jorge.

El partit va finalitzar amb el mateix resultat d'inici (0-0), encara que això quedà com anècdota. De fet, SUPER també es posà en contacte ahir amb responsables del conjunt del Col·legi Salesians, els quals reconegueren que es va fer eterna la tensió del moment: «Les cames li tremolaven al xic i varen ser uns minuts de moltíssima tensió fins que vàrem veure que es va estabilitzar. Una mare d'un dels nostres jugadors també és infermera i va intentar ajudar, però el mèrit principal va ser de l'àrbitre, qui es va llançar a ajudar al xic quan quasi ningú se n'havia adonat. La jugada acabà en mans del seu porter que estigué a punt de posar la pilota en joc perquè inicialment no s'adonàrem, però l'àrbitre va reaccionar de forma immediata».