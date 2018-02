Bon futbol contra el mal oratge a Sant-Marcel·lí

Huit justets

Partit emocionantíssim al barri deque es va tancar amb repartiment de punts entre dos equips que mai es rendiren i que sempre buscaren la victòria. Tot i l'oratge, amb una vesprada plujosa, els xiquets ho donaren tot passant-ho de categoria i també fent que els espectadors gaudiren d'un espectacle fantàstic. El conjunt local entrenat peres va avançar al marcador amb un bon gol de lliure directe aconseguit perel qual obria el marcador i posava en avantatge als de La Rambleta. Poc desprésamplià l'avantatge amb un bonic gol de vaselina —potser el de més qualitat de la vesprada—que va fer esclatar als pares del barri de Sant Marcel·lí a la graderia.

El Juventud Chiva jugà amb els huit jugadors justets i encara que amb la seua defensa avançada li feren molt de mal a l'esquena, mai es deixà anar en el partit. De fet en la segona part Lucas va retallar distàncies agarrant un rebuig i tan sols un minut més tard Nacho en un lliure directe que després de votar s'enverinà feia la igualada i donava esperances de tot als de Chiva.

Tornava a començar un nou partit. Els visitants es feren avant, però varen ser els locals els que amb una excel·lent jugada col·lectiva acabaren rematant mitjançant Justo. El porter visitant Sergio va evitar el gol amb una gran intervenció, però amb la canya preparada sempre aparegué Martín fent el 3-2 que feia pensar que els punts es quedaven a casa definitivament.

El Juventud Chiva no havia pogut fer ni un canvi, per encara i el 3-2, va tindre coratge per a empatar després d'una bona jugada de Javi per banda, el qual acabà donant-li la pilota de nou a Nacho perquè aquest rematara el 3-3 quan només faltaven quatre minuts per a la fi de l'encontre.

Es jugaren uns últims minuts emocionantíssims, però el marcador ja no es va menejar i queda amb un empat que va fer justícia a l'esforç de tots dos equips.