Qualitat i orgull al Sant Gregori de Torrent

Partit prou disputat el jugat alde Torrent entre dos equips amb qualitat, voluntat i gust pel bon futbol, encara que marcat per la inferioritat numèrica del, que tingué la mala sort de què li caiguereni tan sols pogué jugar amb set efectius. Tot i jugar davant un oponent amb un futbolista més, el Quart mai abaixà els braços i lluità fins sa la fí de l'encontre.

El conjunt local entrenat per Jorge Soriano i Pablo García ben prompte es va avançar al marcador amb un primer gol de qui seria un dels màxims protagonistes de l'encontre, Gorka, qui després d'anar-se'n del seu marcador va batre amb una dosi de sort al Adrián després d'un lleuger rebuig.

Després de l'1-0 el conjunt local encara volia més i aquesta vegada va ser Héctor qui va ser el més llest de la classe agarrant un baló solt a la frontal de l'àrea per a fer un xut creuat i ras que anà al fons de la xarxa visitant.

Amb eixe marcador (2-0) s'aplegà al descans i en la represa arribà la sentència amb un gol olímpic de nou de Gorka, qui va xutar directe en una treta de cantó (3-0).

El conjunt visitant, viu encara gràcies en part a les parades del seu porter Adrián, tingué una reacció meritòria tot i el 3-0 i va retallar distàncies al marcador amb un gol que aplegà després d'una jugada d'Èric i Ricardo per banda culminada amb una rematada de Marwan que va fer somniar a l'equip visitant amb una gesta. De fet poc després Èric va fer una fantàstica jugada personal driblant als oponents però el porter local David va evitar el gol amb una bona intervenció. Haguera estat el 3-2, però no acabà en gol.



A l´estil Messi

Encara hi hagué temps en la recta final perquè apareguera el local Álvaro i tancara el marcador amb un quart gol que aplegà després d'una excel·lent jugada personal al més pur estil Messi desfent-se de quatre oponents i ajustant amb qualitat el seu remat final.