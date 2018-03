Domini de Beteró i premi final per a l´Històrics

Partit molt igualat en els primers minuts entre dos equips amb bona proposta i amb les idees molt clares, però que es va decidir per la qualitat del conjunt local.

La llanda per al Beteró la va obrir Martín, el jugador més desequilibrant de l'encontre, qui va aprofitar una falta per a traure a passejar la seua cama esquerra, que és com un canó, i amb potència va avançar el seu equip (1-0).

El Beteró havia agarrat carrereta i Andrey, amb un bon colpeig des de fora de l'àrea, va fer el segon gol que començava a decantar l'encontre i que va precedir el 3-0, un gol espectacular de treta de cantó directe, de Martín de nou.

Amb 3-0 en el marcador i l'entrada de Josué, l'Històrics va reaccionar trenant jugades col·lectives, una de les quals acabà amb centrada i volea a la mitja volta de l'esmentat Josué, la qual isqué fora per poc, però que hauria posat al seu equip dins del partit d'haver entrat.

Tot i la reacció visitant, Martín aparegué de nou per a fer el quart que arredonia el seu 'hat-trick', encara que el mèrit de l'acció va ser d'Héctor, qui va traure de banda ràpidament i amb picardia per a donar-li la pilota al golejador.

Samuel, de L'Històrics, va ser el jugador que més quilòmetres va fer sense cap dubte en tot l'encontre perquè tot i els gols de diferència, mai abaixà els braços i lluità totes les pilotes fins acabar esgotat amb una actitud destacable.



Premi al treball

Gabi, Ismael i Chicharito foren els jugadors que tiraren a l'equip visitant cap endavant i de fet l'Històrics encara va donar mostra del seu orgull amb un gol aconseguit pel lluitador Ismael, qui va furtar una pilota al mig del camp i després de desfer-se d'un oponent va traure un fort xut que entrà prop de l'escaire de la porteria local. Els pares i aficionats visitants esclataren perquè el gol era el premi a la lluita de l'equip dirigit per Manel, un conjunt amb una actitud general molt bona fins que l'àrbitre va xiular la fi de l'encontre.