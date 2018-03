El derbi de Camp de Túria va ser de color roig

Partit interessantíssim entre dos equips que aplegaven com a cinqué i seté classificats, els quals jugaren un encontre disputat amb ocasions i alternatives.

El conjunt visitant entrà en l'encontre més encertat i més intens. De fet, ja pogué avançar-se al voltant del minut 10 quan una bona passada de Rafa l'aprofità Guillem per a plantar-se a soles davant el porter local, qui amb encert va rebutjar la pilota amb la punteta del peu. El premi a la insistència de l'Eliana va ser el gol inicial obra de Ximo, qui després d'un canvi d'orientació va desviar la pilota per davall del porter amb habilitat per a fer botar la sorpresa provisional a Riba-roja.



Reacció



L'equip local, malgrat el gol inicial de l'Eliana, reaccionà just abans del descans amb una treta de cantó de José enverinada la qual va acabar al fons de la xarxa amb la col·laboració d'un defensor visitant.

El partit estava obert i els dos equips pensaven que podien guanyar. Alejandro, porter de L'Eliana, va fer una bona intervenció en una falta perillosa i Rafa tingué també una ocasió per a tornar a avançar al seu equip, el qual aguantava els atacs del Ribarroja gràcies a l'ordre defensiu de la línia composta per Nacho i Víctor.

Iván, porter local, va fer dues parades de mèrit quan el partit encara no estava decidit tot i que el treball defensiu de Chumi, Marcos i Carlos va ser quasi perfecte.

Rober i Lucas, al mig del camp, li donaren sentit a quasi totes les jugades d'un Ribarroja que sempre anà a pel partit i en el qual Asier e Izan foren un malson, encara i no marcant cap gol, per a la defensa de l'Eliana



Doblet de Jesús

Amb l'empat altra vegada al marcador s'aplegà a la mitja part de l'encontre i va ser en el segon període quan aparegué Jesús per a finalitzar primer una combinació del seu equip amb passada de la mort (2-1) i poc després per a començar a decidir el partit amb una falta directa llunyana amb potència (3-1).

En els últims minuts Nico va arredonir el tanteig en una nova treta de cantó, aquesta vegada assajada, dibuixant un xut al segon pal davant el qual no pogué fer res el porter visitant.