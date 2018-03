El somni de Ferran, Abel y Morlanes

Un dels somnis a curt termini del valencianista Ferran Torres, el jugador d´Almussafes Abel Ruiz que juga en el Barça B i el migcampista del Villarreal B Manu Morlanes, comença aquest dimecres. Entre els dies 21 i el 27 del present mes de març, a Benidorm, els tres es juguen amb la selecció espanyola Sub 19 la seua presència en el proper europeu de la categoria que també donarà accés al Mundial Sub 20 de 2019 que es jugarà a Polònia.

Amb la presència del president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Vicente Muñoz Castelló, de l'alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, i del seleccionador nacional en categoria Sub 19, Luis De la Fuente, l'Ajuntament de la localitat alacantina va acollir la setmana passada la roda de premsa de presentació de la Ronda Elit classificatòria per a l´abans esmentat europeu sub 19 de Finlandia en el qual prenen part Espanya, Bèlgica, Bulgària y França. A soles el primer classificat del grup, el campió, es classificarà junt a sis campions més dels altres sis grups de la Ronda Elit i l´amfitriona, Finlàndia.



Benidorm i Alcoi

Cinc partits es jugaran en l'estadi ´Guillermo Amor´ de Benidorm i un altre més (Bèlgica – Bulgària) en ´El Collao´ d'Alcoi. L'entrada per presenciar cada encontre costarà cinc euros, podent adquirir-les de forma anticipada en les taquilles de l'estadi, encara que l'Ajuntament de la localitat repartirà més de dues mil entrades entre els joves i escolars de la ciutat.

La competició comença a Benidorm aquest dimecres 21 de març amb la disputa del partit entre Bèlgica i França a les 12 hores i la Selecció Espanyola debutarà per la vesprada a partir de les 18 hores davant Bulgària.

La selecció espanyola va quedar concentrada ahir a Benidorm després de fer el seu primer entrenament en el que va a ser l'escenari dels seus tres encontres, l'estadi ´Guillermo Amor´.

Cal recordar que Espanya estava classificada directament per a la Ronda Elit com també Portugal en altre grup diferent, i tot fa pensar que el màxim oponent de l'equip espanyol per la classificació serà França, l'equip contra el qual jugarà en la tercera i última jornada del grup, el dimarts 27 de març.

Com es tracta de dates FIFA reservades per a partits de seleccions, cap dels tres jugadors es perdran cap partit amb els seus respectius equips propietaris.

Més enllà de la classificació per a l'europeu, competició que aquesta generació de jugadors va guanyar l'any 2017, el gran repte és aplegar a jugar i lluitar el Mundial Sub 20 després de la decepció de l'any passat en la final Sub 17 davant Anglaterra.

Jugadors com ara són Iker Casillas, Xavi Hernàndez, Carlos Marchena o Rubén Suàrez varen guanyar l'any 1999 el que fins ara és l'únic títol de campió del món Sub 20 que té el futbol espanyol.