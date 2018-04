La Selecció Valenciana femenina Sub-18, una generació que farà parlar

Sis anys han hagut de passar perquè la Selecció Valenciana femenina Sub-18 es tornara a proclamar campiona d'Espanya. Ho va fer el passat cap de setmana a Calvià, a Palma, després de guanyar la final del torneig a Catalunya per 1-0 amb gol de Sara gràcies a una jugada elèctrica iniciada per Julia, continuada amb la velocitat d'Eva i finalitzada quasi al cor de l'àrea menuda. L'equip dirigit per Santi Triguero pren el relleu dels dirigits en 2011 i 2012 per Pardo amb una generació de jugadores que són ja el futur i el present del nostre futbol.

Amb dihuit futbolistes viatjà l'expedició valenciana, totes elles militants en quatre equips d'elit com ara són València, Llevant, Vila-real i SPA, encara que a eixe grup cal afegir a Alejandra, la qual no pogué anar per estar concentrada amb la selecció espanyola Sub-19, i Miriam, una capitana que ha estat sempre present, però que es va trencar el lligament creuat i encara està recuperant-se de la seua lesió.

La semifinal es va traure amb solvència davant el conjunt amfitrió, la selecció balear, i la final es va guanyar en la pròrroga (1-0) davant Catalunya.



Quatre anys amb Santi Triguero

Quatre anys de treball de Santi Triguero amb aquest equip han donat el seu fruit, encara que ell des de 2010 ve treballant amb les categories inferiors de la Federació Valenciana. Ell, junt a Menchi com a segon, Cholvi com a delegat i Israel com a coordinador, han dut a aquestes xiquetes fins a l'èxit.

Passat diumenge, després de jugar pel matí, aterraven a Manises orgulloses amb les seues medalles que acrediten el seu títol de campiones d'Espanya, encara que moltes d'elles encara estaven en un núvol. De fet, fent un joc de paraules es podria dir que aquestes jugadores no s'abaixen mai de l'avió perquè més que córrer... volen.

Laura

Seguretat Tres intervencions davant Balears en la semifinal brutals donaren bona mostra del seu potencial. Una portera que dóna seguretat.

Enith

Reflexos i solvència No jugà en la fase final, però és una portera de reflexos i solvència i ho demostrà en les fases prèvies. En els penals és un segur de vida.

Paula Arce

Motor dièsel; rendiment de gasolina Lateral dreta amb un motor dièsel. Forta, contundent i intel·ligent, sempre trau bona nota. Rendiment de gasolina.



Cristina Albella

Ho dóna tot Lateral esquerra, però molt polivalent i treballadora. Ho dóna sempre tot i això s'agraeix perquè l´equip sap que pot confiar en ella.

Un forrellat Defensa central que és un autèntic forrellat. Per dalt i per baix, se les porta totes. En la final estigué molt prop de la perfecció.S´ho ha guanyat Velocitat i contundència per al centre de la defensa. S'ha guanyat un lloc en l'elit del futbol valencià juveni donant la cara sempre que juga.Oxigen per a l´equip Força i agressivitat. Ofereix la possibilitat de jugar en defensa o al mig del camp. La seua entrada donà oxigen a l'equip.Prova superada Lateral esquerra. Titular en la final. No va deixar tocar bola a Elena Julve, potser una de les millors jugadores de la selecció catalana.La capitana El cor de l'equip. La capitana. Criteri amb la pilota i sobretot un xut espectacular. Estavellà un baló al traveser en la final.Equilibri Una jugadora equilibrada en les tasques ofensives i defensives, i que sempre sap llegir el partit. L´equip agraïa la seua presència.Té una capacitat innata Electricitat i desequilibri al mig del camp. Sempre que pot trenca línies rivals perquè té eixa capacitat innata.Una sorpresa molt positiva És l'equilibri. Molt forta però amb qualitat, quan li ha tocat eixir ha sorprés positivament a tots per el seu rendiment.Una atleta que juga al futbol Un ganivet en banda esquerra reconvertida de l'atletisme a l'elit del nostre futbol femení. Sempre fa perill.

Eva Navarro

La seua velocitat val un títol Velocitat pura que va quedar demostrada en l'acció del gol que donà el títol en la pròrroga davant Catalunya.

Completa Extrema amb moltíssima qualitat i capacitat de regat, a més a més d'una voluntat de treball molt destacable, és un complement perfecte.Verticalitat Davantera. Molt vertical i amb capacitat per a mantindre i protegir els balons, així com per a finalitzar amb el cap o el peu dret indistintament.Davantera de manual Tot el que li aplega dins l´àrea va a la gàbia. Una davantera centre per definició. Va sumar durant els últims minuts de la semifinal.El gol del triomf L'autora del gol del triomf. Va eixir en el descans de la pròrroga per a donar el títol. És una extrema elèctrica.Amb la Selecció Espanyola Jugadora del primer equip del València, no pogué estar a Calvià perquè va ser cridada per la Selecció Espanyola Sub-19.Lesionada A principi de temporada era la teòrica capitana de l´equip, però es trencà el lligament encreuat entrenant-se. Ha estat en l´ombra sempre amb l´equip.