El Contaudit mira cap amunt

Amb nou anys d'història i preparant ja el dècim aniversari del club, el Contaudit Almàssera no para de créixer. Enguany està prop de tancar un molt bona temporada amb novetats importants. Enrere queden els anys en els quals Xuano García i José Mari Matías tiraren endavant un projecte il·lusionant que a poco a poc s´ha fet fort.

Una d'eixes novetats esmentades anteriorment serà la celebració de enguany de la I Gal·la de l'Esport del Contaudit Almàssera al Saló d'Actes de l'Ajuntament, on seran guardonats els xiquets de l'entitat que hagen destacat pels seus fets o iniciatives més enllà de les seues capacitats estrictament futbolístiques. Es volen destacar valors humans com ara són la generositat, l'esportivitat o la solidaritat. La iniciativa és una prova evident la qual demostra que en el Contaudit no es treballa a soles amb objectius esportius, sinó també socials.



També competeixen

Però cal no oblidar que els equips d'aquest club d'Almàssera també competeixen... i molt bé. Quan començaren aquest projecte amb 55 jugadors ningú s'imaginava que actualment tots els equips de les línies A i C anaven a estar en les parts altes de les seues classificacions.

El prebenjamí A està a un triomf de proclamar-se campió de lliga amb Dani Astasio com a tècnic, però a més a més l'infantil A i el cadet A estan líders de les seues respectives lligues i molt prop d'abastar l'ascens a Preferent, unes dades que parlen per si mateix del potencial futbolístic d'aquesta entitat que en l'actualitat compta amb 269 llicències tramitades, a més a més de 21 jugadors querubins que són alhora l'orgull i el futur del club.



Gent de fora del poble també

Tot això ha fet que el Contaudit haja aconseguit fer-se un lloc important en el futbol de l'Horta Nord, fet que fa que no només siguen jugadors d'Almàssera els que componen els equips, sinó que també al voltant d'un 40% de les llicències actualment siguen de jugadors de pobles com Bonrepòs i Mirambell, Tavernes o Alboraya sense anar més lluny.

El Contaudit continua creixent i ho fa gràcies en part a mantindre les idees clares i una filosofia constant. De fet, la tradició que arrossegaven de fer un torneig solidari tots els Nadals de recollida d'aliments, es manté amb orgull. Enguany foren quasi 400 quilos d'aliments els que s'arreplegaren per a 'Caritas' i 'Cruz Roja'.



De 22 a vora 300

Així el Contaudit ha anat lluitant i creixent alhora. Els 22 xiquets inicials d´una escola que originàriament va ser municipal són ara vora 300 contant als querubins i té pinta que la quantitat de jugadors va cap amunt.

Deu anys ja...