Pressió i definició davant ordre i talent

Partit molt igualat el jugat al Sant Gregori de Torrent entre dos equips que es troben en la part tranquil·la de la classificació i que es va decidir gràcies a la pressió avançada que va exercir el conjunt visitant davant un Torrent que es va avançar i mai donà el partit per perdut. De fet, els locals van poder marcar algun gol més, però ho va evitar Leo, el porter de l'Aldaia, qui va jugar a un molt bon nivell.

En un camp molt gran com ara és el Sant Gregori, l'Aldaia es va veure sorprés en els primers minuts davant un oponent que jugant a casa era conscient que podia fer mal en els balons llargs i sent molt directe. Així, per banda esquerra i amb velocitat, el Torrent va fer perill en els primers minuts i es va avançar gràcies a gol a boca de canó de Raúl Royo en una de les primeres arribades del seu equip.



Reacció visitant

Malgrat eixe gol, l'Aldaia va reaccionar amb un fort xut des de la frontal de l'àrea d'Èric, el seu menut organitzador al mig del camp, i va tornar la igualada inicial al marcador amb justícia.

Abans del descans el Torrent encara va tindre una falta per a desnivellar de nou el partit a favor seu, però Leo va fer la primera bona aturada davant el xut d´Àngel.

Amb l'empat s'aplegà a la mitja part. En la segona l'Aldaia va avançar línies pressionant l'eixida de baló local i en dos minuts decisius va fer dos gols amb el mateix guió, els quals decidiren l'encontre. Després de dues recuperacions, les dues pilotes anaren a banda esquerra on Akiles, amb velocitat, va superar la defensa torrentina per a batre David, qui quasi res pogué fer.



Leo, un gat

Nico, Marcos i Vicent pogueren ampliar l'avantatge del conjunt visitant en tres clares ocasions de gol, tot i que el Torrent també va tindre altres tres, sobretot en tretes de cantó, però Raúl es va trobar amb una defensa molt organitzada i un Leo que va demostrar altra vegada ser un autèntic gat.