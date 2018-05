Xics encara juvenils però competint com adults

Don Bosco i Ràcing d'Algemesí donaren passat diumenge una lliçó de com cal competir malgrat la joventut dels seus jugadors, la majoria de 17 i 18 anys, en un encontre en el qual tots dos es jugaven les seues opcions d'ascendir a Divisió d'Honor. Era com una final.

El partit va estar condicionat per dues circumstàncies molt concretes com varen ser les reduïdes dimensions del terreny de joc i l'aire que feia. Ambdues impediren que es vera un futbol vistós, però encara i amb eixos dos condicionants el partit va ser molt intens i emocionant des de l´inici.

L'1-0 aplegà en el minut 19 quan una centrada de Lurbe des de banda dreta va ser rematada per Pahul dins l'àrea avançant-se als seus oponents. Don Bosco, guiat per un Ferran molt segur en tasques defensives, anava per davant i no patia massa davant un Ràcing que llevant l'errada del gol i un remat de cap anterior de Luis Molina al qual va respondre Víctor amb una bona aturada, havia estat correcte en la primera part, encara que sense fer massa perill.

El segon període començà amb una acció clau quan l'àrbitre va anul·lar un gol aparentment legal al local Sergio Zamorano en una cabotada després d'una treta de cantó i tot seguit aplegà l'1-1. Pablete, qui acabava d'entrar en el camp, va traure amb habilitat una centrada a cama canviada des de banda esquerra que ningú aplegà a rematar i que amb el seu efecte anà a parar al fons de la xarxa.

Amb la igualada Don Bosco deia adéu a les seues opcions d'ascens i hagué de fer un pas endavant. Colom es va convertir en un ganivet per banda esquerra, Manel pogué fer el 2-1 en una cabotada neta que se n'anà per damunt del travesser, l'àrbitre no va veure unes mans clares del visitant Peó —qui portava ja una groga— en la frontal de l'àrea i poc després aplegà la segona acció clau. Alex Francés va forçar un penal inexistent perquè va fer ell més per caure que el defensa per tombar-lo i el mateix Francés el llançà, però el porter visitant Víctor va evitar el 2-1 endevinant la intenció de l'atacant en una excel·lent i important intervenció.

D´una porteria a l´altra

Don Bosco havia tingut les seues, havia perdonat i el Ràcing, quan va veure que damunt els locals es quedaven en inferioritat per una evitable expulsió de l'abans esmentat Ferran, anà pel triomf. Amb el temps reglamentari complit es demanà un penal per mans que paregueren molt clares dins l'àrea de Don Bosco. El col·legiat no ho va veure així, però en la treta de cantó, després d'un rebuig, Toni, el líder natural al mig del camp del conjunt visitant, feia el 2-1 i li donava mig ascens a un Ràcing molt competitiu al qual a soles li falta un triomf per abastar matemàticament el seu objectiu després que l´Alzira s´haja confirmat com el primer equip que puja.