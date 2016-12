La cláusulas más secretas y surrealistas de las estrellas del mundo del fútbol

Los documentos de Football Leaks obtenidos por Der Spiegel, compartidos en España con el diario El Mundo, han permitido sacar a la luz este miércoles también algunas de las cláusulas más sorprendentes incluidas en los contratos de varios futbolistas de talla mundial, tanto de índole deportiva como personal. Esta son las más significativas:

- Cristiano Ronaldo: El luso obligó a firmar en 2012 a sus empleados del hogar una cláusula de confidencialidad, en virtud de la cual estos no podían hablar de él «hasta 70 años después de la muerte de Cristiano Ronaldo o del último de sus familiares». La multa por incumplimiento, en caso contrario, ascendería a cinco veces el salario del implicado; con un mínimo de 300 mil euros.

- Neymar: en 2013, Panini América le premió con 50.000 dólares por firmar 600 cromos, a 77 euros la unidad. El año pasado, por 1.000 cromos y cuatro ediciones de coleccionista, Cristiano Ronaldo cobró 160 mil euros.

- Van der Vaart: Al firmar por el Betis, en 2015, el conjunto verdiblanco prohibió al hispanoholandés lucir botas rojas por ser el color corporativo del eterno rival, el Sevilla. Otras cláusulas le permitían cobrar 279.400 euros por jugar 75 partidos o clasificarse a los béticos para la Champions.

- Lavezzi: Además de los 57 dólares por minuto que el Hebei Fortune chino le paga de salario, el argentino se aseguró con su fichaje dos casas amuebladas, dos coches, un cocinero y un conductor.

- Thiago Silva: El PSG se comprometió al incorporarle, en 2012, a pagar ocho millones de euros por temporada y también los 2,5 en impuestos atrasados que debía a la Hacienda italiana.

- Lloris: A su portero, el Tottenham le recompensa con 7.000 librassi es titular y otras 8.000 libras en caso de victoria. Incluso si pierde o empata hay botín: 3.500 libras.

- Agger: A su llegada al Brondby, por tres millones de euros, el ex del Liverpool incluyó una cláusula muy peculiar en su contrato: la inclusión de una publicidad de la empresa Kloagger en cada partido en casa. La citada firma, propiedad del jugador, su hermano y un amigo, se encargaba de limpiar las aguas residuales de su ciudad natal, Hvidovre.

- Balotelli: El Livepool apostó fuerte por él en 2014, con salario y primas por gol elevadas, pero también quiso juzgar económicamente su comportamiento. Le daba medio millón de libras si no era expulsado más de tres veces "por comportamiento violento, no escupir a un jugador o cualquier otra persona y no utilizar lenguaje inapropiado".