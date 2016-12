El árbitro agredido en Zaragoza: "El jugador me ataca por la espalda y cuando caigo al suelo me da otro puñetazo"

El partido de la Primera Regional aragonesa que enfrentaba al Miralbueno y al San José fue suspendido en le minuto 28 después de que uno de los jugadores locales golpeara al árbitro.

Los hechos sucedieron después de que el colegiado pitara el segundo penalti en contra con el Miralbueno y el jugador decidiera tomarse la justicia por su mano y propinarle un brutal puñetazo.

Fahd,el árbitro agredido aseguró en declaraciones a Radioestadio que sigue "teniendo ganas de arbitrar". El joven de 18 años contó que tiene "el pómulo hinchado, dolor de cabeza y molestias en el cuello" y confesó que es árbitro "desde los 15 por mi hermano, que también es árbitro, y cobro 50 euros por partido. Nunca había vivido nada parecido pero sigo teniendo ganas de arbitrar"

"Corría el minuto, había habido dos expulsiones del equipo local, no había pasado nada raro con ningún jugador, ningún problema y después de un gol del equipo visitante un jugador me agrede por la espalda y cuando caigo al suelo me da otro puñetazo. No me dijo nada" cuenta Fad, quien tras ver el vídeo de la agresión asegura que "impresiona bastante"