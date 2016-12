Quique pide perdón a su afición

El derbi entre Espanyol y Barcelona en el Camp Nou acabó con el camino juntos a los vestuarios entre el jugador culé Messi y el técnico ´perico´, Quique Sánchez Flores, quien como después reconoció en rueda de prensa se acercó para darle las «gracias» al argentino por su «humildad» y reconocerle el partido que había hecho. Además, aseguró que es un ejemplo y «es un placer» verle sobre el terreno de juego, unas palabras que hirieron a la grada del cuadro de Cornellà.

Por ello, Quique quiso justificarse. «Quiero dar mi punto de vista y transmitirlo a la afición perica, que es lo que más me importa. Si he causado pena o máxima decepción a cualquier perico pido mil disculpas porque no es mi voluntad, y mucho menos desde la espontaneidad de mis actos. Estoy con la identificación por el Espanyol, y tengo un máximo agradecimiento por el recibimiento», señaló. Por último acabó repitiendo su mensaje en el que expresaba «mil perdones. Espero que sigamos empujando para seguir creciendo. Nuestra relación es un arma fundamental», afirmó.