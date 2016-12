Eboué pensó en el suicidio tras conocer su sanción de no jugar a fútbol durante un año

"Se unió todo, me quede sin fútbol y me vi afectado por la muerte de mi hermano y de mi abuelo. Toqué fondo y no podía liberarme jugando al fútbol. Hay una gran cantidad de días que no quiero ni levantarme de la cama, hasta un día pensé en suicidarme". La frase es de Emmanuel Eboué, zaguero del Sunderland que anteriormente estuvo durante varias temporadas en el Arsenal y que en una entrevista publicada este jueves por ´The Telegraph´. El futbolista actualmente está sancionado por un año por FIFA como consecuencia del impago de las comisiones acordadas con su exrepresentante en uno de sus traspasos, precisamente el que le llevó del Galatasaray turco al Sunderland donde actualmente se entrena a diario con un jugador emiprofesional mientras espera a que se levante su castigo.

El marfileño, en la misma entrevista „en la que llega a narrar anécdotas como la vivida con la Reina Isabel en el Palacio de Buckingham durante una visita con el conjunto ´Gunner´, a la que le llegó a decir personalmente que estaba dispuesto a dejar de jugar para dedicarse a cuidar de sus perros„ deja entrever que en esta etapa, según afirma una de las más complejas de su vida, se ha sentido defraudado por algunos de los que han sido sus compañeros de selección e incluso de club: "Con Drogba y Kolo Touré tenía mucho contacto. Ellos son como mis hermanos mayores. Ellos saben de mis problemas y espero que llamen algún día. La verdad es que es decepcionante, creí que la amistad era más fuerte, pero la vida es así".

El castigo impuesto por FIFA a Eboué „que fue rival del Villarreal en Champions League jugando con el Arsenal„ se inició el 31 de marzo de este mismo año, por lo que podría a volver a jugar en poco más de tres meses.