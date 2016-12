Sampaoli ni confirma ni desmiente el interés por Villa

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli habló de los posibles fichajes deinvierno del cuadro hispalense. Con respecto al viaje del director deportivo Monchi a Estados Unidos para tantear al exvalencianista David Villa, el argentino sonrió diciendo que "la verdad es que no se me ocurrió enlazarlo. Sé que Monchi y Villa están en Estados Unidos? Me da una idea, así que a ver si hacemos un acercamiento".

El entrenador sevillista addemás, reconoció haber intentado convencer a Carlos Tévez para que fichara por el Sevilla y no se marchase a China. "Tévez fue un interés mío, está un poco saturado por la competencia extrema. Se iría de Boca para sacarse la presión. Como tengo admiración por él hice el intento", zanjó Sampaoli.