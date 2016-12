Hackean la cuenta de Twitter de Nasri poniendo mensajes de contenido sexual

El futbolista del Sevilla FC Samir Nasri ha sufrido el hackeo de su cuenta de la red social ´Twitter´ este miércoles de madrugada. Alguien, quien inicialmente se ha especulado que podría guardar relación con su expareja sentimental, lanzó mensajes de contenido sexual.

Inicialmente, en una foto en la que se veía al jugador con una chica posando en una clínica, se podía leer en inglés el texto: "También me diste un servicio sexual completo justo después, así que chicos, no dudéis en coger este servicio, esta puta llega y folla la misma noche". Ese fue el primer mensaje, pero después los textos fueron subiendo el nivel de tensión: "Lo siento chicos, tenía que dejar al mundo conocer que mi novia Anara había reservado una cita para que esta chica me tratase. Anara dejó la habitación, la chica me pidió el número de teléfono para pedirme salir esa noche. Justo después, me dio un servicio completo en la habitación del hotel".

Todo apunta a una historia de celos y despecho con la expareja del jugador, Anara, y que ha acabado saliéndose del tiesto „el hacker inclusó acabó pidiendo disculpas a la expareja en uno de sus tuits, lo que ha hecho aumentar más las sospechas„.

Un usuario de la red social, de hecho, interactuaba preguntándose cómo Nasri pudo poner los cuernos a su novia cuando "es espectacular" y el presunto hacker, suplantando la identidad del futbolista, llegó a responder: "Simplemente no puedo mantener la polla en mis pantalones".

Nasri, que esta temporada precisamente no pudo jugar contra el Valencia, se disculpó posteriormente por lo sucedido.