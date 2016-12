Casting en Can Barça

En Barcelona conocen la decisión de Luis Enrique. El asturiano no lo ha hecho oficial pero sí ha dejado caer que puede estar ante su último curso en el club azulgrana. Por ello, la entidad ya ha iniciado el casting para escoger el próximo inquilino del banquillo, que tiene cuatro frentes abiertos. Los elegidos son tres actuales entrenadores de LaLiga Santander y un viejo conocido de Can Barça. En ese sentido, a pesar de que hasta marzo ´Lucho´ no tomaría su decisión, todo apunta a que no seguirá entrenando en la Ciudad Condal. Ahora, Valverde, Sampaoli, Eusebio y Xavi Hernández entran en escena, con fuerza, para pugnar por ocupar el legado que dejan Rijkaard, Guardiola y Luis Enrique.

La dirección del Barcelona está clara. El objetivo es mantener el estilo y por ello han fijado sus ojos en cuatro hombres con un vínculo cercano a la filosofía del club. El primero de ellos es tal vez el que más alejado esté de la ´realidad Barça´. Sin un vínculo estrecho en cuanto a lo personal, pero sí en lo profesional. Valverde es el elegido por gran parte de la directiva por su faceta como inspirador, por su crecimiento constante y por ser un hombre de club. En Valencia evidenció en poco tiempo su capacidad y en Bilbao se ha hecho grande. Además ha demostrado que está capacitado para rendir en competiciones europeas, una exigencia mayúscula en el cuadro blaugrana.

Otro de los implicados en el casting que ha abierto la entidad del Camp Nou es Eusebio Sacristán. Su llegada a la Real Sociedad dejó ciertas dudas e incluso estuvo en el alambre, pero ha acabado siendo uno de los técnicos de moda en España. Anoeta se ha convertido en sinónimo de buen fútbol y además con un estilo similar al que venden como módelo desde Barcelona. Uno de sus avales es su buena sintonía como Pep Guardiola con quien coincidió, su pasado con Rijkaard y su relación con Cruyff. De hecho, de estos dos últimos habló en una reciente entrevista. «Me sirvió para aprender un modelo de gestión de equipo de una persona muy diferente a Cruyff, pero tenía una forma de ser con la que yo me sentía más identificado. Se podía tener rendimiento desde el diálogo, el respeto y la bondad. Aprendí mucho. Ha sido un referente», explicó.

En la lista de candidatos aparece un eterno pretendiente. Jorge Sampaoli, una mezcla entre el ´Bielsismo´ y el ´Guardiolismo´, siempre ha gustado en Barcelona. Su estilo está definido y su apuesta por el protagonismo con balón también. Además, en el equipo de trabajo del argentino se encuentra Juan Ramón Lillo, el que muchos conocen como el ´Mentor de Guardiola´. El técnico dirigió a Guardiola en Dorados de Sinaloa (México) y el propio Pep reconoció que con él implementó nuevos métodos a su mentalidad como entrenador.

En último lugar y como el gran tapado aparece Xavi Hernández. Todavía sin el carnet de entrenador pero como el mismo ha reconocido, con ese objetivo, el Barcelona podría permitirse el lujo de apostar por hacer un ´Pep Guardiola´ y meter en el banquillo a un técnico de la casa sin experiencia a primer nivel. Eso sí, el de Santpedor sí tenía muchos partidos a sus espaldas con el Barça B.

Mientras Luis Enrique se decide, el conjunto culé sigue abriendo el casting de entrenadores a posibles candidatos, aunque la lista, de momento, parece apuntar a cuatro hombres. Valverde, Xavi, Sampaoli o Eusebio. Uno de ellos se convertiría, si el Barça no cambia sus planes, en el nuevo técnico culé.