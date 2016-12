Del Bosque atiza a Florentino

«Hombre, yo no puedo tener afecto a Florentino Pérez ni ser su amigo, pero nunca iré en contra del Madrid». Así hablaba Del Bosque en una entrevista para El Confidencial, sobre el presidente del Real Madrid y es que la sensación que ofrece es que no existe química entre ambos desde la salida del técnico de la entidad blanca.

Esa ausencia de química reside en la falta de honor y de palabra que según Del Bosque habría tenido Florentino. «Sí, es cierto „a la pregunta de si le prometió ser el nuevo Ferguson„ pero nunca me lo llegué a creer. Aquella es una etapa totalmente cerrada y no quiero entrar en más detalles...», explicaba.

Por otra parte, explicó porque no quiso aceptar ser socio de honor en un acto en el que Florentino llamó a Rafa Nadal y Plácido Domingo, que sí asistieron, y al entrenador de Salamanca. «No me hubiera sentido cómodo en ese acto „nombramiento socio de honor„. Y no lo digo por los otros dos galardonados, claro está», aseguró en la entrevista.